Mann geht mit Schraubenzieher auf Mitbewohner los

Hamburg - Ein Streit zwischen zwei Männern endete am Montagabend in Hamburg blutig.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. © Citynewstv

Wie ein Polizeisprecher zu TAG24 sagte, griff ein 33-Jähriger einen 25-Jährigen im Stadtteil Billstedt mit einem Schraubenzieher an. Dabei wurde dieser oberflächlich verletzt. Der Rettungsdienst fand den Mann in der Fußgängerzone der Möllner Landstraße und brachte ihn in eine Klinik.

Offenbar gerieten die beiden Männer zuvor gegen 22 Uhr in ihrer Wohngemeinschaft in der Billstedter Hauptstraße in Streit, in dessen Verlauf es zu dem Schraubenzieherangriff kam. Die Hintergründe dazu sind unklar.

Den 33-jährigen Tatverdächtigen trafen die Beamten in der Wohnung an und nahmen ihn fest.

Gegen den Mann sprach die Polizei eine sogenannte Wegweisung aus. Das bedeutet, dass der mutmaßliche Täter aus der Wohnung verwiesen wird, um den von Gewalt Betroffenen vor weiteren Angriffen zu schützen.