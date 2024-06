Mann lebensgefährlich mit Messer verletzt, Tatverdächtiger in U-Haft

Hamburg - Nach einem Angriff mit einem Messer in Hamburg ist ein 24-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Der 24-jährige Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Mann werde verdächtigt, am Donnerstagmittag nach einem Streit vor einem Lokal in Barmbek-Nord einen 33-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 33-Jährige sei daraufhin notoperiert worden, schwebe aber weiterhin in Lebensgefahr.

Die Ermittler trafen den Tatverdächtigen den Angaben zufolge noch am Donnerstag in dessen Wohnung an.