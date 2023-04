Nach Amoklauf in Hamburg: Razzia bei Mitarbeiter der Waffenbehörde

Hamburg - Im Zusammenhang mit dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Toten und neun Verletzten wird gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde sowie drei Mitglieder des Schießclubs des Täters Philipp F. (†35) ermittelt.

Sieben Menschen und sich selbst erschoss der Täter (†35) in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg. © Christian Charisius/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden daher am heutigen Donnerstag zehn Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei sei auch das Dezernat Interne Ermittlungen (D.I.E.) involviert gewesen.

Durchsucht wurden die Wohnanschriften der vier Verdächtigen, der Arbeitsplatz des Mitarbeiters der Waffenbehörde sowie Räumlichkeiten des Hanseatic Gun Clubs, in dem der Täter Mitglied gewesen war und trainiert hatte.

Es geht dabei um folgende Vorwürfe. Gegen den Mitarbeiter der Waffenbehörde, die in Hamburg der Polizei untergeordnet ist, wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in sechs Fällen, der Täter selbst sowie der von ihm getötete sieben Monate alte Fötus werden bei der Zählung herausgerechnet, sowie der fahrlässigen Körperverletzung im Amt in 14 Fällen ermittelt.

Der Mann soll zwar Informationen über Phillipp F. von einem Mitarbeiter des Hanseatic Gun Clubs, der ebenfalls als Beschuldigter geführt wird, aus dem familiären Umfeld den späteren Amokläufer halten haben, diese aber weder dokumentiert noch ordnungsgemäß innerhalb der Waffenbehörde weitergeleitet haben.

Stattdessen soll er angeregt haben, ein anonymes Schreiben an seine Behörde angeregt haben. Dieses ging am 24. Januar diesen Jahres ein und wurde zunächst von dem Verdächtigen bearbeitet. Dass er es selbst "als Form der Benachrichtigung vorgeschlagen hatte und um mögliche Urheber sowie weitere Hintergründe des Schreibens wusste", habe er verschwiegen.

Also ordnete der zuständige Sachgebietsleiter der Waffenbehörde eine unangekündigte Aufbewahrungskontrolle für die im Besitz von Phillipp F. befindliche Schusswaffe an, "anstatt sich gezielt weitere Informationen zu verschaffen und die Schusswaffe nebst Munition sodann umgehend sicherzustellen".