Nach lebensgefährlicher Attacke am Jungfernstieg: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Die Polizei nahm unmittelbar nach der Tat am Jungfernstieg 14 Jugendliche vorübergehend in Gewahrsam. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, sitze der Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

In der Nacht zu Samstag waren rund 20 überwiegend junge Personen am Jungfernstieg aufeinander losgegangen. Dabei wurde ein 19-Jähriger durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper und in die Arme lebensgefährlich verletzt. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Sein Zustand sei laut Polizei mittlerweile aber stabil.

Die Polizei war gegen halb 5 am Samstagmorgen wegen der Schlägerei alarmiert worden. Vor Ort kümmerten sich die Beamten um den Verletzten und leisteten Erste Hilfe.

Insgesamt wurden 14 junge Männer vorübergehend in Gewahrsam genommen, später aber wieder laufen gelassen. Ein polizeibekannter 17 Jahre alter Jugendlicher geriet allerdings ins Visier der "Ermittlungsgruppe Alster".