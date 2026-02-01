Nach schrecklicher U-Bahn-Tat: Menschen gedenken toter 18-Jähriger

Von Iris Leithold Hamburg - Zahlreiche Menschen haben in Hamburg der getöteten Asal gedacht. Am U-Bahnhof Wandsbek Markt wurden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet.

Nachdem sich bereits am Nachmittag Dutzende Menschen getroffen hatten, darunter viele mit iranischen Wurzeln, waren für den frühen Abend noch zwei Mahnwachen angemeldet.

Die 18-jährige Iranerin (†) war am Donnerstag von einem 25 Jahre (†) alten Mann aus dem Südsudan vor eine einfahrende U-Bahn gerissen worden.

Beide stürzten ins Gleis und starben. Die Mordkommission ermittelt.