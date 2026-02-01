Nach schrecklicher U-Bahn-Tat: Menschen gedenken toter 18-Jähriger

Drei Tage nach dem schrecklichen Tötungsdelikt an einem U-Bahnhof in Wandsbek kommen zahlreiche Menschen dort zusammen, um der getöteten Asal zu gedenken.

Von Iris Leithold

Hamburg - Zahlreiche Menschen haben in Hamburg der getöteten Asal gedacht. Am U-Bahnhof Wandsbek Markt wurden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet.

Bei einer Mahnwache in der U-Bahnstation Wandsbek kamen duzende Menschen zusammen.  © CityNews TV

Nachdem sich bereits am Nachmittag Dutzende Menschen getroffen hatten, darunter viele mit iranischen Wurzeln, waren für den frühen Abend noch zwei Mahnwachen angemeldet.

Die 18-jährige Iranerin (†) war am Donnerstag von einem 25 Jahre (†) alten Mann aus dem Südsudan vor eine einfahrende U-Bahn gerissen worden.

Beide stürzten ins Gleis und starben. Die Mordkommission ermittelt.

