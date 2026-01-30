Mit Eisenstange und Pfefferspray: Mann überfällt Juwelier im Einkaufszentrum
Hamburg - Am Freitagabend stürmte ein Mann in ein Juweliergeschäft im Marktkauf-Center in Harburg.
Wie Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wurden die Polizisten gegen 18.23 Uhr zum Einkaufszentrum gerufen.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Täter mithilfe von Pfefferspray und einer Eisenstange in dem Juwelier Schmuck stehlen.
Der Mann versprühte in dem Geschäft das Pfefferspray, wodurch die Kunden im Laden Atemwegsreizungen erlitten. Anschließend soll er mit einer Eisenstange eine Vitrine eingebrochen haben, um so Schmuck zu erbeuten.
Bei der Flucht aus dem Geschäft konnte der Täter festgehalten werden. Später wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen.
Die Kunden, die Atemwegsreizungen erlitten, wurden vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt.
LKA ermittelt vor Ort
Ein Kunde erlitt durch die Eisenstange des Täters eine Verletzung am Kopf und kam in ein Krankenhaus.
Der Bereich um das Juwelier-Geschäft wurde abgesperrt. Aktuell sei das LKA für weitere Ermittlungen vor Ort. Nachdem das Einkaufszentrum gründlich gelüftet wurde, blieb es geöffnet.
Weitere Informationen zum Täter oder zur Tatursache konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer