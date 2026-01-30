Mit Eisenstange und Pfefferspray: Mann überfällt Juwelier im Einkaufszentrum

Hamburg - Am Freitagabend stürmte ein Mann in ein Juweliergeschäft im Marktkauf-Center in Harburg.

Am Freitagabend versuchte ein Mann Schmuck aus einem Juwelier zu stehlen. © Lenthe-Medien/Reimer

Wie Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wurden die Polizisten gegen 18.23 Uhr zum Einkaufszentrum gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Täter mithilfe von Pfefferspray und einer Eisenstange in dem Juwelier Schmuck stehlen.

Der Mann versprühte in dem Geschäft das Pfefferspray, wodurch die Kunden im Laden Atemwegsreizungen erlitten. Anschließend soll er mit einer Eisenstange eine Vitrine eingebrochen haben, um so Schmuck zu erbeuten.

Bei der Flucht aus dem Geschäft konnte der Täter festgehalten werden. Später wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen.

Die Kunden, die Atemwegsreizungen erlitten, wurden vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt.