Nach Schüssen in Hamburg: Zwei Männer auf der Flucht
Hamburg - In Hamburg-Harburg sind am Montagmittag Schüsse gefallen. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Täter sind auf der Flucht.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr in den Helmsweg in Harburg gerufen.
Mehrere Anrufer hatten Schussgeräusche wahrgenommen. Außerdem sahen Anwohner mindestens zwei Personen, die nach den Schussgeräuschen wegliefen, so die Polizei.
Als die ersten Beamten eintrafen, bestätigte sich der Verdacht. Die Einsatzkräfte stießen in der Schwarzenbergstraße auf einen ansprechbaren 45-jährigen Mann mit einer Schussverletzung im Bein.
Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Laut Polizei gilt sein Gesundheitszustand derzeit als stabil.
Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach Tatverdächtigen. Über ein Dutzend Polizeiwagen, Diensthunde, die Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen der Landesbereitschaftspolizei (USE) und der Polizeihubschrauber "Libelle" waren im Einsatz. Bisher führte die Fahndung nicht zum Erfolg.
Auch ein Schulgelände und mehrere Grünanlagen in der Nähe des Vorfalls wurden durchsucht. Die Schüler und Lehrer wurden von Polizisten betreut. Zudem konnten die Kinder von Eltern und Angehörigen in einem gesicherten Bereich abgeholt werden.
Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat diese Männer gesehen?
Die mutmaßlichen Täter, die nach den Schussgeräuschen wegliefen, wurden wie folgt beschrieben.
Gesuchte erste Person:
- männlich
- etwa 1,80 Meter groß
- kräftige Statur
- trug ein blaues Shirt und eine weiße Strickjacke
Zweite gesuchte Person:
- männlich
- ungefähr 1,70 Meter groß
- dickliche Statur
- schwarz
- kurze Haare und kurzer Bart
- trug einen blauen Kapuzen-Pullover
Inwieweit es sich bei diesen Personen um mögliche Tatverdächtige handelt, sei derzeit noch unklar und ist Teil der Ermittlungen.
Die Polizei bittet nun um Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 zu melden. Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.
Der Tatort befindet sich nahe der Harburger Drogenhilfe-Einrichtung Abrigado. Am Freitag sollen bereits Schüsse auf die Einrichtung abgegeben worden sein.
Erstmeldung: 14.13 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.50 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / N5 DESK