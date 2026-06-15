Nach Schüssen in Hamburg: Zwei Männer auf der Flucht

Hamburg - In Hamburg -Harburg sind am Montagmittag Schüsse gefallen. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Täter sind auf der Flucht.

Schwer bewaffnete Polizisten sichern das Gebiet rund um den Tatort. © NEWS5 / N5 DESK

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr in den Helmsweg in Harburg gerufen.

Mehrere Anrufer hatten Schussgeräusche wahrgenommen. Außerdem sahen Anwohner mindestens zwei Personen, die nach den Schussgeräuschen wegliefen, so die Polizei.

Als die ersten Beamten eintrafen, bestätigte sich der Verdacht. Die Einsatzkräfte stießen in der Schwarzenbergstraße auf einen ansprechbaren 45-jährigen Mann mit einer Schussverletzung im Bein.

Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Laut Polizei gilt sein Gesundheitszustand derzeit als stabil.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach Tatverdächtigen. Über ein Dutzend Polizeiwagen, Diensthunde, die Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen der Landesbereitschaftspolizei (USE) und der Polizeihubschrauber "Libelle" waren im Einsatz. Bisher führte die Fahndung nicht zum Erfolg.

Auch ein Schulgelände und mehrere Grünanlagen in der Nähe des Vorfalls wurden durchsucht. Die Schüler und Lehrer wurden von Polizisten betreut. Zudem konnten die Kinder von Eltern und Angehörigen in einem gesicherten Bereich abgeholt werden.