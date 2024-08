13.08.2024 19:05 799 Polizeieinsatz in der Innenstadt! Messer-Alarm, U-Bahnen halten nicht

Am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt läuft derzeit ein größerer Einsatz der Polizei. Mehrere Personen sollen in Streit geraten sein.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Alarm in Hamburg: Am heutigen Dienstagabend sollen mehrere Personen am Jungfernstieg aneinandergeraten sein. Ein größerer Polizeieinsatz läuft derzeit. Am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt läuft derzeit ein größerer Einsatz der Polizei. Mehrere Personen sollen in Streit geraten sein. © TAG24/Nora Petig Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 18.44 Uhr über einen Streit zwischen mehreren Beteiligten informiert. Demnach sollen nach derzeitigen Erkenntnissen vier bis fünf Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Ein 50-jähriger Mann habe eine Platzwunde am Kopf davon getragen. Nach den anderen beteiligten Personen wird derzeit gesucht. Hamburg Crime Psychisch kranker Mann löst SEK-Einsatz in Hamburg aus! Laut des Sprechers könnte auch ein Messer in den Streit involviert gewesen sein. Die U-Bahnen halten aktuell nicht am Jungfernstieg, sondern fahren durch. Zu den Hintergründen konnte der Sprecher zunächst keine genauen Angaben machen.

Titelfoto: TAG24/Nora Petig