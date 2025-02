15.02.2025 19:45 Rassistischer Übergriff? Mann schlägt Frau in S-Bahn mit Faust ins Gesicht

Mitten am Valentinstag attackierte ein Mann eine Frau in einer S-Bahn in Hamburg. Womöglich war es ein rassistischer Vorfall.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Mitten am Valentinstag attackierte ein Mann eine Frau in einer S-Bahn in Hamburg. Die Polizei schnappte sich den Verdächtigen am Bahnhof. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa Der Angriff geschah am Freitag gegen 13.42 Uhr in einem Zug der Linie S1 auf der Strecke Rübenkamp und Alte Wöhr, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Ein 47-Jähriger stieg am Bahnhof Rübenkamp in die S-Bahn ein und setzte sich neben eine 52-Jährige. Dabei spuckte er auf den Boden. Die Frau sprach den Mann auf sein unangemessenes Verhalten an. Daraufhin schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Außerdem bedrohte und beleidigte der 47-Jährige die 52-Jährige. Nach Informationen der Hamburger Morgenpost soll es sich um rassistische Beleidigungen gehandelt haben. Der Triebfahrzeugführer alarmierte die Polizei und blieb mit seinem Zug bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Haltepunkt Alte Wöhr stehen. Verletzte lehnt Untersuchung ab Dort nahmen die Beamten den 47-Jährigen fest. Der Deutsche hatte nach eigenen Angaben zuvor Alkohol getrunken, lehnte einen Atemalkoholtest ab und zeigte keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen. Zur vorgeworfenen Tat äußerte er sich nicht. Zudem stellten die Polizisten bei der Frau eine sichtbare Rötung im Gesicht fest. Die 52-Jährige lehnte ab, dass ein Rettungswagen zur Untersuchung ihrer Verletzung angefordert wird. Allerdings zeigte sie den Mann an. Die Polizei befragte mehrere Zeugen der Attacke. Gegen den polizeibekannten 47-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Er befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

