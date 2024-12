14.12.2024 20:27 1.419 Scheren-Angriff in Hamburg: Mehrere Verletzte in Friseursalon

In einem Friseursalon in Hamburg-Billstedt soll es am Samstagabend zu einem Messerangriff mit mehreren Verletzten gekommen sein.

Von Madita Eggers

Hamburg - In einem Friseursalon in Hamburg-Billstedt sind am Samstagabend mehreren Personen durch eine Schere verletzt worden. Ein Tatverdächtiger ist inzwischen festgenommen worden. Im Friseursalon "FA Aydogan" im Schiffbeker Weg soll es am Samstagabend zu einem Scheren-Angriff mit mehreren Verletzten gekommen sein. © NEWS5 / René Schröder Ein Sprecher der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber TAG24 den Einsatz im Friseursalon "FA Aydogan" im Schiffbeker Weg. Gegen 19.15 Uhr soll der Notruf bei den Beamten eingegangen sein. Nachdem zunächst mehrere Reporter vor Ort eine Messerstecherei gemeldet hatten, sprach die Polizei wenig später von einer Schere als Tatwaffe. Zu Beginn der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern soll eine Scheibe des Salons eingeschlagen worden sein, so der Sprecher gegenüber TAG24. Hamburg Crime Vermummte greifen Männer in Shisha-Bar an: 48-Jähriger verletzt im Krankenhaus Weitere Hintergründe des Streits seien noch unklar. Nach einer kurzen Fahndung ist inzwischen eine tatverdächtige Person festgenommen worden. Weitere Details zu dem mutmaßlichen Täter sind aktuell nicht bekannt.

Fünf Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, vier davon leicht, einer der Männer soll schwerere Stichverletzungen aufweisen. Alle Verletzten wurden von den Einsatzkräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensbedrohlich verletzt sei aber niemand, so der Sprecher. Fünf Menschen sind am Samstagabend bei einem Angriff mit einer Schere in Hamburg-Billstedt verletzt worden. © Lars Ebner Die Polizei ist aktuell noch vor Ort und hat den Tatort großräumig abgesperrt. Der Schiffbeker Weg wurde in Richtung Rahlstedt voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung 14. Dezember um 20.13 Uhr. Aktualisiert um 20.53 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder