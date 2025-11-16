Schüsse in Hamburg? Täter auf der Flucht

Hamburg - Nach ersten Angaben soll am späten Sonntagabend in Hamburg -Eimsbüttel eine Person durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden sein. Die Polizei sucht aktuell mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter.

In der Oliver-Lißy-Straße in Hamburg Eimsbüttel sollen am Sonntagabend Schüsse gefallen sein. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Reporter vor Ort berichtete, soll ein Mann mehrere Schüsse auf einen weiteren Mann abgegeben haben, der gerade sein Auto in der Oliver-Lißy-Straße geparkt hatte.

Woraufhin sich das Opfer noch bis zu einem Hauseingang geschleppt und schwer verletzt zusammengebrochen sein soll.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber TAG24, dass seit 21 Uhr in der Oliver-Lißy-Straße ein Einsatz wegen eines Körperverletzungsdelikts läuft. Eine Person wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ob tatsächlich Schüsse gefallen sind, konnte der Sprecher nicht bestätigen.