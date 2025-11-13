Polizei im Großeinsatz! Person droht Menschen in Einkaufszentrum zu verletzen

Hamburg - Großeinsatz der Polizei in einem Hamburger Einkaufszentrum! Im Stadtteil Billstedt hatte eine Person gedroht, Menschen zu verletzen.

Am Einkaufszentrum in Hamburg-Billstedt läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. © Lenthe-Medien

Wie die Behörde via X bekannt gab, war es im Stadtteil Billstedt aufgrund einer noch nicht näher bekannten Bedrohungslage zu einem Einsatz gekommen.

Zahlreiche Kräfte waren vor Ort und gingen den Hinweisen nach, dass eine bislang unbekannte Person gedroht hatte, Menschen im Umfeld des EKZ Billstedt zu verletzen.

Neben zahlreichen Beamten rund um den Einsatzort war auch ein Polizeihubschrauber aufgestiegen und unterstützte aus der Luft.