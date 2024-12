Nach tödlichen Schüssen auf Spielplatz: Tatverdächtiger stellt sich selbst

Hamburg - Nachdem am Samstagabend in Hamburg-Billstedt ein Mann durch mehrere Schüsse auf einem Spielplatz getötet und ein weiterer verletzt wurde, stellte sich nun ein Tatverdächtiger der Polizei.

Nach der Tat sperrte die Polizei den Tatort in Mümmelmannsberg großräumig ab. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Beamten hatten zunächst nach Zeugen gesucht, nachdem die Unbekannten, die in die Schießerei verwickelt gewesen sein könnten, geflüchtet waren.

Am Donnerstagnachmittag stellte sich ein 19-jähriger Tatverdächtiger im Beisein seines Anwalts nun selbst der Polizei.

Er räumte ein, für die Tat an einem Spielplatz an der Kandinskyallee und nahe der U-Bahn-Station Mümmelmannsberg am Samstag verantwortlich zu sein.

Laut Angaben der Beamten war die Polizei am Sonnabend sofort verständigt worden, nachdem Zeugen mehrere Schüsse vernommen hatten.

Nach Ankunft am Tatort fanden sie einen 21- sowie 20-jährigen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Letzterer musste noch vor Ort reanimiert werden, erlag aber schließlich seinen Verletzungen.

Der 19-Jahre alte Verdächtige wurde noch am Donnerstag festgenommen. Er musste sich in Untersuchungshaft begeben.