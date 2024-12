Tödliche Schüsse an Hamburger Spielplatz! Täter noch immer auf der Flucht

Hamburg - Am späten Samstagabend sind in Hamburg -Billstedt mehrere Schüsse gefallen. Ein Mann starb, ein weiterer wurde verletzt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Polizisten sperrten den Bereich um den Tatort in Hamburg-Mümmelmannsberg weiträumig ab. © Daniel Bockwoldt/dpa

Bei den Opfern handle es sich um zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren, wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht bestätigte.

Der 20-Jährige wurde mehrfach ins Bein getroffen und musste noch vor Ort reanimiert werden. Er erlag seinen Verletzungen aber wenig später im Krankenhaus. Der 21-Jährige wurde ebenfalls angeschossen, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Vorfall hatte sich gegen 22.40 Uhr direkt an einem Spielplatz an der Kandinskyallee und nahe der U-Bahn-Station Mümmelmannsberg ereignet. Zeugen hatten zunächst mehrere Schüsse gehört und dann zwei Personen flüchten sehen. Sie riefen sofort die Polizei. Wenig später fanden die alarmierten Einsatzkräfte die verletzten Männer in einem nahen Innenhof.

Die Polizei sperrte den Tatort in der Nacht weiträumig ab. Die Spurensicherung rückte an. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz.

Zeugen des Vorfalls sowie Familienangehörige wurden vor Ort vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreut. Die Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen.