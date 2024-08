Tödlicher Streit am U-Bahnhof: Polizei leitet Großfahndung ein

Hamburg - Am Hamburger U-Bahnhof Billstedt hat es in der Nacht zu Dienstag eine tödliche Auseinandersetzung gegeben.

Die Spurensicherung untersuchte den Tatort am U-Bahnhof Billstedt noch in der Nacht auf weitere Hinweise. © News 5 / René Schröder

Das bestätigte ein Sprecher des Polizeilagezentrums am frühen Dienstagmorgen gegenüber TAG24.

Der Vorfall habe sich gegen 22.55 Uhr am Billstedter Platz ereignet. Weitere Informationen seien aber noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben.

Nach ersten Informationen vom Einsatzort waren am späten Montagabend wohl mehrere Personen in Streit geraten. Ein Mann soll daraufhin mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Notarzt und Rettungsdienst rückten an, konnten jedoch nichts mehr für den inzwischen Verstorbenen tun.

Nach der tatverdächtigen Person wurde noch in der Nacht gefahndet: Die Polizei rückte nicht nur mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen zum Bahnhof Billstedt aus, sondern durchsuchte auch die nähere Umgebung.