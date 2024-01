Brand in Obdachlosen-Unterkunft: 200 Menschen evakuiert!

Hamburg - Feuer in Hamburg-Hammerbrook !

Die Feuerwehr Hamburg musste zum Einsatz in die Friesenstraße. © Lenthe-Medien/Schmid

Am Freitag gegen 23.36 Uhr musste die Feuerwehr in die Friesenstraße ausrücken. Dort brannte es in einer Unterkunft des Winternotprogramms für Obdachlose.

In einem Zimmer im ersten Obergeschoss hatte eine Bettdecke Feuer gefangen, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr Hamburg zu TAG24 sagte.

Zu dem Zeitpunkt befanden sich 200 Menschen in dem Gebäude. Sie mussten es verlassen und auf der Straße warten.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und belüftete danach den Raum. Anschließend konnten alle Menschen die Unterkunft wieder betreten.

Es gab keine Verletzten. In der Bettdecke entstand ein etwa fünf Zentimeter großes Loch.