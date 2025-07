27.07.2025 16:04 Auto gerät während Fahrt in Brand und löst Verkehrschaos aus

In Hamburg ist am Sonntagnachmittag ein BMW in Brand geraten. Durch das Feuer bildeten sich lange Autoschlangen.

Von Tobias Bruns

Hamburg - In der Hansestadt ist am Sonntagnachmittag ein BMW in Brand geraten. Durch das Feuer bildeten sich lange Autoschlangen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. © NEWS5 / Kevin Kobus Gegen 14.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über ein brennendes Fahrzeug in der Kollaustraße informiert, teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit. Das Feuer sei während der Fahrt im Motorraum des BMW ausgebrochen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus der Gefahrenzone begeben und blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, für andere Verkehrsteilnehmer hatte das trotzdem zeitraubende Konsequenzen. Hamburg Feuerwehreinsatz Mann zündet sich eine Zigarette an, dann knallt es Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer in Keller ausgebrochen! Bewohner müssen per Drehleiter gerettet werden Die viel befahrene Straße wurde in Richtung stadteinwärts von fünf auf zwei Spuren verengt. Gegen 15.15 Uhr konnte die Polizei schließlich wieder alle Spuren freigeben. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: NEWS5 / Kevin Kobus