20.01.2024 14:03 Auto brennt in Hamburger Parkhaus

In Hamburg-Billstedt ist am Samstagmittag ein Auto im EKZ-Parkhaus in Brand geraten.

Hamburg - In Hamburg ist am Samstagmittag ein Auto im Parkhaus des Billstedt Centers in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. © Lars Ebner Die Feuerwehr habe gegen 11.38 Uhr ein Fahrzeug mit offenen Flammen festgestellt, teilte ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mit. Zur Brandursache konnte zunächst keine Auskunft gegeben werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Titelfoto: Lars Ebner