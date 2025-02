21.02.2025 09:16 Brand im 8. Stock: Feuerwehr rettet schwer verletzten Bewohner aus Flammen

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Hamburg-Rahlstedt gab es am Donnerstagabend einen Schwerverletzten.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Bei einem Brand am Donnerstag in Hamburg-Rahlstedt gab es einen Schwerverletzten. Feuerschein und Qualm drang aus der Brandwohnung. © Lars Ebner Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 21.39 Uhr in einem Hochhaus im Anklamer Ring aus. Mehrere Anrufer meldeten, dass es in einer Wohnung im achten Stock brannte. Großeinsatz! Schon von Weitem war der Feuerschein zu sehen. Qualm drang aus einem der Fenster. In der betroffenen Wohnung befand sich noch ein Bewohner. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Person aus den Flammen zu retten. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in eine Klinik. Hamburg Feuerwehreinsatz Brand auf Kriegsschiff im Hafen: Das ist bekannt Sanitäter sichteten mehrere Bewohner. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten. Feuerwehreinsatz in Hamburg-Rahlstedt dauert mehrere Stunden Zahlreiche Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeiter waren im Einsatz. © Lars Ebner Auch die Drehleiter kam zum Einsatz. © Lars Ebner Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von innen mit mehreren Angriffstrupps und von außen per Drehleiter. Um 22.24 Uhr war das Feuer aus. Bis Mitternacht dauerten die Belüftungs- und Nachlöscharbeiten an. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Titelfoto: Lars Ebner