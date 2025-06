03.06.2025 20:20 Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr muss mehrere Bewohner retten

Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Von Alice Nägle, Tobias Bruns

Hamburg - Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Hamm ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden! Alles in Kürze Brand in Hamburg-Hamm: Feuerwehr rettet Bewohner

14 Personen im Mehrfamilienhaus betroffen

Eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht

Fünf weitere Personen vor Ort versorgt

Eiffestraße stadtauswärts gesperrt Mehr anzeigen Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in die Eiffestraße ausrücken ... © HamburgNews Das Feuer in dem viergeschossigen Haus wurde gegen 19.15 Uhr gemeldet, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte. Die Feuerwehr eilte mit zwei Löschzügen zur Einsatzstelle und musste mehrere der insgesamt 14 Bewohner aus dem brennenden Haus retten. Laut Polizei wurde bei dem Brand eine Person verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik gebracht werden. Hamburg Feuerwehreinsatz Brennende Container: Feuerteufel schlägt gleich viermal zu Fünf weitere Personen wurden vor Ort versorgt. Die Feuerwehr hat das Feuer inzwischen gelöscht, die Nachlöscharbeiten werden allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. ... in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen mussten gerettet werden. © Lenthe-Medien Die Eiffestraße musste stadtauswärts gesperrt werden. Wie lange die Sperrung noch anhält ist noch unklar, so die Polizei.

