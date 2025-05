28.05.2025 10:12 E-Auto in Flammen: Feuer greift auf Wohnhaus über

Am Mittwochmorgen ist in Hamburg-Schnelsen ein Elektroauto in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein Mehrfamilienhaus über.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Am Mittwochmorgen ist in Hamburg-Schnelsen ein Elektroauto in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein Mehrfamilienhaus über! Alles in Kürze Elektroauto in Hamburg-Schnelsen in Brand geraten

Flammen griffen auf Wohnhaus über

Feuerwehr löschte das Feuer mit Schaum

Keine Verletzten, Haus ist weiterhin bewohnbar

Brandursache noch unklar Mehr anzeigen Das E-Auto brannte vollständig aus, das Mehrfamilienhaus konnte gerettet werden. © NEWS5 / Sebastian Peters Um kurz vor 6 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Hamburg ein. Ein Nachbar des Fahrzeugbesitzers hatte das Feuer in der Pinneberger Straße bemerkt und die Rettungskräfte gerufen, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an und durchsuchten das Wohnhaus nach Menschen. Die Bewohner hatten sich allerdings allesamt schon nach draußen begeben. Verletzt wurde niemand. Nach einer knappen Stunde war das Feuer mit Schaum gelöscht. Der Besitzer hatte den VW ID.4 nachts zum Laden angeschlossen. Die Brandursache ist noch unklar. Hamburg Feuerwehreinsatz Großeinsatz durch Salzsäure-Leck in Hammerbrook Um mögliche Glutnester aufzuspüren, musste die Hausfassade teilweise geöffnet werden. Laut Feuerwehrsprecher sei das Haus aber weiterhin bewohnbar. Die Pinneberger Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Das Löschen brennender E-Autos stellt die Feuerwehr vor eine Herausforderung, da die Batterien das Feuer in Gang halten. Wenn das Feuer gelöscht ist, werden die Elektrofahrzeuge in eine spezielle Wanne gehoben, um das erneute Entzünden der Batterie zu verhindern.



Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters