20.01.2024 20:18 Einsatz in Hamburger Geflüchteten-Unterkunft: Mehrere Kinder verletzt

Am Samstagabend hat es in einer Geflüchtetenunterkunft in Hamburg einen größeren Einsatz gegeben.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Am Samstagabend hat es in einer Geflüchtetenunterkunft in Hamburg einen größeren Einsatz gegeben. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten am Abend in die Eiffestraße aus. © Citynews.tv Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 18.55 Uhr in der Eiffestraße in Hamburg-Hamm. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort eine noch unbekannte Person Reizgas, vermutlich Pfefferspray, versprüht. Dadurch wurden laut Polizei sechs Personen, wohl hauptsächlich Kinder, verletzt und mussten vor Ort mit Atemwegs- und Augenreizungen vom Rettungsdienst versorgt werden. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Titelfoto: Citynews.tv