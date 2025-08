04.08.2025 06:50 Feuer hüllt Mehrfamilienhaus in dichten Rauch: Bewohner werden eingeschlossen

Von Bastian Küsel

Hamburg - Großeinsatz! Am frühen Montagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg gebrannt. Fünf Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Alles in Kürze Feuer in Hamburg: Mehrfamilienhaus in dichten Rauch gehüllt

Fünf Personen verletzt, drei davon schwer

Brand im Kellerverschlag eines zweistöckigen Hauses

Feuerwehr rettet fünf Personen mit Fluchthauben

Ursache des Brandes noch ungeklärt Mehr anzeigen Die Feuerwehr war am Montagmorgen an einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Rahlstedt im Einsatz. Fünf Personen wurden teils schwer verletzt. © HamburgNews/Christoph Seemann Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte um 4.51 Uhr in die Schöneberger Straße im Stadtteil Rahlstedt alarmiert worden waren. Aus noch ungeklärter Ursache war es im Kellerverschlag eines zweistöckigen Mehrfamilienhauses zu einem Feuer gekommen. Der Brand sorgte für eine starke Rauchentwicklung, der das Gebäude schnell einhüllte - mehrere Bewohner waren in ihren Wohnungen gefangen. Die Feuerwehr drang zur Menschenrettung ins Gebäude vor und konnte fünf Personen mithilfe von Fluchthauben über das Treppenhaus ins Freie bringen. Während zwei der Betroffenen lediglich leichte Verletzungen erlitten, wurden die anderen drei schwer verletzt. Sie kamen allesamt ins Krankenhaus. Den Kameraden gelang es währenddessen, das Feuer zu löschen. Zur Schadenshöhe konnte der Sprecher keine Angaben machen, die Polizei ermittelt zur Ursache.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann