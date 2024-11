28.11.2024 11:49 Etagenbrand in Hamburg - Vier Tiere können nur noch tot geborgen werden

In Hamburg ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem zweistöckigen Wohnhaus in der Boytinstraße ausgebrochen.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - In Hamburg ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem zweistöckigen Wohnhaus in der Boytinstraße ausgebrochen. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 46 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr rund zwei Stunden im Einsatz. © Lars Ebner Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass vier Vögel nur noch tot geborgen werden konnten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Nachdem das Feuer gelöscht war, musste der Bereich des Fußbodens geöffnet werden, um weitere Glutnester auszuschließen, hieß es weiter. Anschließend wurde das Haus gelüftet und die Einsatzstelle zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 46 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr rund zwei Stunden im Einsatz.

Titelfoto: Lars Ebner