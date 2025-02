04.02.2025 08:21 Explosion in Hamburg! Imbiss völlig zerstört, Gebäude evakuiert

In einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wandsbek gab es in der Nacht zu Dienstag eine Explosion. Dabei wurde ein Imbiss zerstört.

Von Hendrik Heiermann Hamburg - In einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wandsbek gab es in der Nacht zu Dienstag eine Explosion. Die Explosion zerstörte den Imbiss komplett. © NEWS5 / Sebastian Peters Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich diese gegen 4.45 Uhr in einem Imbiss im Erdgeschoss des Gebäudes in der Ahrensburger Straße. Glasscherben und Trümmerteile der zerstörten Schaufensterfront flogen weit auf die Straße. Feuerwehr und Polizei evakuierten das Gebäude. 30 Bewohner wurden von Sanitätern untersucht, nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz im Hafen: Brand auf Kriegsschiff Nach Polizeiangaben prüft ein Statiker nun das Gebäude. Die Ursache der Explosion ist noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen. Erst im Tageslicht wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. © Lenthe-Medien In dem Haus gibt es laut Feuerwehr mehrere Gasanschlüsse, die aus Sicherheitsmaßnahmen abgedreht wurden. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Titelfoto: Lenthe-Medien