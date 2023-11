Feuer im Krankenhaus: Brand bricht in Toilette aus

Hamburg – Brennendes Papier und Bettzeug haben in einer Krankenhaus-Toilette der " Asklepios Klinik Barmbek " am späten Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg ausgelöst.

Aufgrund der Nähe des Feuers zur Patientenstation rückte die Feuerwehr Hamburg mit einem Großaufgebot an. © Citynewstv

Gegen 21.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch die Brandmeldeanlage der Klinik alarmiert, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.

In einer Toilette nahe der Patientenstation im vierten Obergeschosse brannten aus noch ungeklärter Ursache Papier und dort gelagertes Bettzeug.

Den Angaben zufolge war das Feuer zwar schnell gelöscht, die 42 Einsatzkräfte hatten dann aber vor allem mit der starken Rauchentwicklung zu kämpfen.

"Die Verrauchung im Vorflur der Patientenstation war allerdings so massiv, dass zusätzliche Be- und Entlüftungsgeräte nachalarmiert werden mussten", so ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg. Auch der Umweltdienst war im Einsatz, um die Luft auf Kohlenstoffmonoxid zu kontrollieren.