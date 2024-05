28.05.2024 06:24 Feuer in Einfamilienhaus! Warum brannte es hier überhaupt?

In Hamburg-Jenfeld hat es am Montagabend in einem leerstehenden Haus gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus, die Polizei suchte nach möglichen Tätern.

Von Robert Stoll

Hamburg - Einsatz für die Hamburger Feuerwehr! Am Montagabend war im Stadtteil Jenfeld ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Ein Hamburg-Jenfeld war es in einem leerstehenden Haus zu einem Feuer gekommen. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, rückten die Kameraden gegen 19.33 Uhr im Osten der Hansestadt aus. Nach ersten Erkenntnissen sei Unrat in dem leerstehendem Gebäude in Brand geraten. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei suchte zeitgleich zu den Löscharbeiten nach möglichen Tätern. Dabei kam auch der Hubschrauber Libelle zum Einsatz.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann