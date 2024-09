08.09.2024 18:09 912 Feuer in Hamburg: Schuppen und Auto brennen, dutzende Feuerwehrleute im Einsatz

In Hamburg haben am frühen Sonntagabend ein Schuppen und ein Auto in einem Hinterhof in der Kieler Straße Feuer gefangen.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - In Hamburg-Stellingen haben am frühen Sonntagabend ein Schuppen und ein Auto in einem Hinterhof in der Kieler Straße Feuer gefangen. Der Carport steht lichterloh in Flammen. Verletzt wurde wohl niemand. © Christoph Seemann Derzeit seien 40 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage. Nach Angaben eines Reportes vor Ort habe das Feuer auch auf ein Wohnhaus übergegriffen.

40 Einsatzkräfte seien vor Ort, um das Feuer zu löschen. © Christoph Seemann Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Der Löscheinsatz dauere noch an, so der Sprecher. Verletzt wurde wohl glücklicherweise niemand.

Titelfoto: Christoph Seemann