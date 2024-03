01.03.2024 20:49 Feuer in Hamburger "Lost Place" ausgebrochen

Am frühen Freitagabend ist in einer ehemaligen Fabrikhalle in Hamburg-Harburg ein Feuer ausgebrochen.

Von Luisa Buck

Hamburg - Am frühen Freitagabend ist in einer ehemaligen Fabrikhalle in Hamburg-Harburg ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte erreichten das Feuer im zweiten Stock über eine Drehleiter. © Lenthe-Medien Ein Einsatzwagen der Feuerwehr rückte gegen 18 Uhr in die Neuländer Straße aus, wo bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern im zweiten Stockwerk des alten Gebäudes drang. Über eine Drehleiter erreichten die Einsatzkräfte den Brandort und konnten so den brennenden Unrat in dem einsturzgefährdeten Gebäude ablöschen. Wie es zu dem Feuer in dem Gemäuer kommen konnte, ist noch unklar. Das Fabrikgebäude im Harburger Binnenhafen gilt als "Lost Place". Seit Jahren steht das Gebäude, in dem einst die Hamburger "Gummiwaaren"-Fabrik angesiedelt war, leer.

