Feuerwehr bei zwei Großeinsätzen in Hamburg gefordert

In Hamburg sind am Montag gleich zwei Gebäude in Flammen aufgegangen. Die Löscheinsätze beschäftigte die Feuerwehr bis tief in die Nacht.

Von Oliver Wunder, Nora Petig

Die Wohnung in der Brunnenstraße brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Blaulicht News Gegen 19.18 Uhr bracht ein Feuer in der Große Brunnenstraße in Ottensen aus. Anrufer meldeten eine Verpuffung und einen anschließenden Brand in einer Dachgeschosswohnung eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses, teilte die Feuerwehr mit. Sofort schickte die Leitstelle ein Großaufgebot. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung im Vollbrand. Eine Bewohnerin konnte sich nur auf den Balkon flüchten. Per Drehleiter wurde die Frau gerettet. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Zudem gab es zwei weitere Verletzte, davon erlitt eine Person schwere Verletzungen und eine wurde leicht verletzte. Beide kamen in Hamburger Kliniken. Hamburg Feuerwehreinsatz Brand in Eimsbüttel: Feuerwehrmann wird bei Einsatz verletzt Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand von Innen und Außen unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung zu verhindern. Unter Absicherung durch die Höhenretter musste das Dach teilweise geöffnet werden, um Glutnester zu finden. Bis in die Nacht lief der Einsatz für die rund 135 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Feuer zerstört Schulneubau in Hamburg-Lohbrügge