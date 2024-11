03.11.2024 20:02 Feuerwehr im Einsatz: Wohnung in Hamburg brennt komplett aus

Am Sonntagnachmittag ist in einer Wohnung in Hamburg-Eißendorf ein Feuer ausgebrochen.

Hamburg - Am Sonntagnachmittag ist in einer Wohnung in Hamburg-Eißendorf ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen an der Einsatzstelle in Hamburg-Eißendorf. © Christoph Seemann / Hamburg News Nach ersten Informationen der Feuerwehr war der Brand gegen 16.30 Uhr in der Straße Am Beerenwald gemeldet worden. Brandherd war möglicherweise ein Kerzengesteck, von dem sich das Feuer weiter ausgebreitet hatte. Die Wohnung brannte den Angaben zufolge komplett aus. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News