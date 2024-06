06.06.2024 09:02 Feuerwehr in der Hamburger City im Einsatz

In der Hamburger City gab es am Donnerstagmorgen einen Feuerwehreinsatz. Am Ballindamm löste eine Brandmeldeanlage aus. Es war ein Fehlalarm.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Feuerwehreinsatz in Hamburg: In der City gab es am Donnerstagmorgen einen Alarm. Die Feuerwehr Hamburg war im Einsatz. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Eine Brandmeldeanlage am Ballindamm löste aus, sagte ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage. Zum Glück war es ein Fehlalarm. Dort brannte nichts, ergab die Kontrolle. Also rückten die Feuerwehrleute wieder ab. Der Einsatz wirkte sich auch auf den Nahverkehr am U- und S-Bahnhof Jungfernstieg aus. Bei den Zügen kam es zu leichten Verspätungen.

