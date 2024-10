22.10.2024 21:10 Feuerwehr rettet Katze bei Wohnungsbrand

In Hamburg brannte am Dienstagabend eine Wohnung in der Walddörferstraße.

Hamburg - In Hamburg brannte am Dienstagabend eine Wohnung in der Walddörferstraße. Der Feuerwehr-Einsatz in der Walddörferstraße dauert derzeit noch an. © Christoph Seemann / Hamburg News Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, dauere der Einsatz derzeit noch an. (Stand: 20.57 Uhr) Drei Personen hätten sich in der Wohnung befunden, so der Sprecher. Verletzt wurde demnach niemand.

Sie seien medizinisch gesichtet worden und konnten vor Ort verbleiben. Eine Katze konnte gerettet werden. Weitere Angaben konnten am Dienstagabend zunächst noch nicht gemacht werden.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News