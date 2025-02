05.02.2025 22:19 Flammen in Notunterkunft: Feuerwehr evakuiert Bewohner

In Hamburg hat es in einem Gebäude, in dem wohnungslose Menschen im Rahmen des Winternotprogramms der Stadt unterkommen, gebrannt.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - In Hamburg hat es in einem Gebäude, in dem wohnungslose Menschen im Rahmen des Winternotprogramms der Stadt unterkommen, gebrannt. Zahlreiche Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. © Lenthe-Medien/Schmid Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ist das Feuer gegen 21.14 Uhr in der Friesenstraße ausgebrochen. Ein Großteil der dort untergebrachten Menschen seien evakuiert worden. Eine Person kam demzufolge in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Sprechers war eine brennende Matratze Grund für den Einsatz. Die Löscharbeiten seien inzwischen beendet.



Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid