25.12.2023 07:39 8.151 Flammen schlagen aus Fenstern, Person brennt

Die Hamburger Feuerwehr musste am späten Heiligabend zu einem Einsatz ausrücken. In einer Wohnung in Rotherbaum brannte es. Eine Person wurde verletzt.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Die Hamburger Feuerwehr musste am späten Heiligabend zu einem Einsatz ausrücken. Insgesamt waren 50 Personen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. © Citynewstv Im Stadtteil Rotherbaum brannte es gegen 23.45 Uhr in einer Wohnung, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Montag mit. Die Lage sah dramatisch aus: Flammen schlugen bereits aus den Fenstern im fünften Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. In der Wohnung befand sich eine vierköpfige Familie, eine Person davon brannte. Die Feuerwehrleute retteten alle Bewohner. Hamburg Feuerwehreinsatz Dramatische Szenen in Veddel: Feuerwehr muss Menschen aus Haus evakuieren Der Rettungsdienst brachte eine Person mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus. Die anderen drei Familienmitglieder blieben unverletzt. Das gesamte Gebäude wurde geräumt. 17 Bewohner wurden während des Einsatzes in einem Linienbus betreut. Trotz des Sturms in der Nacht schafften es die insgesamt 50 Feuerwehrleute, zu verhindern, dass sich der Brand auf weitere Wohnungen ausbreitete. Eine über der Brandwohnung liegende Mansarde wurde ebenfalls beschädigt. Außerdem musste das Dach teilweise geöffnet werden, um an Glutnester zu gelangen. Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Die Polizei ermittelt zur unbekannten Brandursache.

Titelfoto: Citynewstv