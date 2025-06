Gasgrill explodiert: Brand in Mehrfamilienhaus gelöscht

Hamburg - Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel ist am Samstagnachmittag ein Gasgrill explodiert. Eine Person wurde verletzt. Das Feuer breitete sich auf zwei Wohnungen aus. Mittlerweile sind die Löscharbeiten abgeschlossen.

Alles in Kürze

Das Feuer breitete sich auf zwei Wohnungen und das Dach aus. © NEWS5 / Fabian Höfig

Die Borsteler Chaussee war vorübergehend gesperrt worden, ist jetzt aber wieder frei, teilte ein Sprecher des Lagedienstes am Sonntag mit.

Um 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr am Samstag in die Borsteler Chaussee gerufen. Ein Anwohner hatte eine Explosion gehört und das Feuer gemeldet.

Eine Wohnung im ersten Stock, in der sich niemand mehr befand, stand in Flammen. Das Feuer breitete sich auf eine darüber liegende Wohnung aus. Darin vermuteten die Einsatzkräfte zunächst eine Person, trafen aber niemanden an, wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte.

Ob der Gasgrill durch das Feuer explodiert ist oder das Feuer durch die Explosion entstand, ist laut Polizei noch unklar.