10.08.2023 06:31 Großeinsatz an der Bundesstraße: Feuerwehr rückt zu Feldweg aus

Am späten Mittwochnachmittag ist an der Bundessstraße 71 bei Zeven (Niedersachsen) eine landwirtschaftliche Maschine in Flammen aufgegangen.

Von Luisa Buck

Rotenburg - Am Mittwochnachmittag ist an der Bundessstraße 71 bei Zeven (Niedersachsen) eine landwirtschaftliche Maschine in Flammen aufgegangen. Die dunkle Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen. © Feuerwehr Rotenburg Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, ging eine Quaderballenpresse auf Höhe der Kaserne in Flammen auf. Arbeiter hatten zunächst eine Rauchentwicklung im Inneren der Maschine bemerkt und diese geistesgegenwärtig vom Feld auf den geteerten Weg gelenkt, bevor sie das Zugfahrzeug entfernten und die Feuerwehr verständigten. Als diese eintraf, stand das Gerät bereits voll in Flammen. Die Einsatzkräfte sahen die dunkle Rauchsäule über dem Feldweg schon in weiter Entfernung. Die Presse brannte komplett aus. Arbeiter hatten sie noch auf den Feldweg gelenkt. © Feuerwehr Rotenburg Die Löscharbeiten mit rund 45 beteiligten Einsatzkräften waren erst nach rund einer Stunde beendet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Titelfoto: Feuerwehr Rotenburg