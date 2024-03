14.03.2024 15:14 Großeinsatz an Gymnasium! Zahlreiche Schüler klagen über Kreislaufprobleme

An einem Gymnasium in Hamburg-Othmarschen haben am Donnerstagmittag zahlreiche Schüler über Kreislaufprobleme geklagt. Ein Großaufgebot rückte aus.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr! Im Gymnasium Christianeum im Stadtteil Othmarschen haben am Donnerstagmittag zahlreiche Schüler und ein Lehrer über Kreislaufbeschwerden geklagt. Zahlreiche Rettungskräfte rückten zum Gymnasium Christianeum aus. © HamburgNews/Christoph Seemann Die Feuerwehr rückte entsprechend mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort wurden insgesamt vier Schulklassen evakuiert, der betroffene Raum verschlossen. Wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde das Klassenzimmer mit den zur Verfügung stehenden Mitteln untersucht. Dabei konnten keine Gefahrstoffe festgestellt werden. Auch Hinweise auf Reizgas waren nicht vorhanden. Die betroffenen Schüler und die Lehrkraft wurden durch Rettungskräfte untersucht, konnten aber vor Ort verbleiben. Was die Beschwerden letztlich ausgelöst hat, ist derzeit noch völlig unklar.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann