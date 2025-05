14.05.2025 08:54 42 Menschen nach Brand in Wohnunterkunft evakuiert

Von Madita Eggers

Hamburg - Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht auf Mittwoch eine Wohneinheit in Hamburg-Eidelstedt in Brand geraten. 42 Menschen mussten evakuiert werden. Rauch steigt aus der Wohnung im dritten Obergeschoss aus. © HamburgNews Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 2.07 Uhr in einer Wohnunterkunft in der Hinschstraße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll bereits dichter Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes von "Fördern & Wohnen" gestiegen sein. Die Feuerwehr löste zunächst die Alarmstufe "Feuer - Massenanfall von Verletzten" aus, da unklar war, wie viele Personen betroffen sein könnten. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befindet, nicht. Hamburg Feuerwehreinsatz Flüchtlingsunterkunft brennt: Fünf Kinder müssen ins Krankenhaus 42 Menschen mussten evakuiert werden, darunter auch eine Katze und Baby, wie ein Reporter berichtete. Eine ältere Dame wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt, ins Krankenhaus musste sie nicht, so die Feuerwehr. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Für Bewohner wurde an der nahe gelegenen Kieler Straße ein HVV-Bus als vorübergehende Unterkunft bereitgestellt. Nach rund anderthalb Stunden konnten alle Betroffenen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

