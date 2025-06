Feuer im Dönerladen: Betrieb vorerst eingestellt

Hamburg - In einem Dönerladen im Hamburger Stadtteil Eidelstedt ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Was als Rauchentwicklung im Küchenbereich begann, wurde schnell zum Brand mit gefährlichem Verlauf: Über die Abluftanlage fraßen sich die Flammen bis ins Dach des Gebäudes. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.