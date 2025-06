13.06.2025 06:32 Flammen schlagen aus den Fenstern! Feuerwehr löscht brennende Wohnung

In Hamburg-Dulsberg ist am späten Donnerstagabend in einer Wohnung in Brand ausgebrochen. Eine Person konnte sich ins Freie retten.

Von Robert Stoll

Hamburg - In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Dulsberg ist in der Nacht zu Freitag ein Brand ausgebrochen, eine Person wurde dabei verletzt. Alles in Kürze Brand in Hamburger Wohnung ausgelöst

Eine Person bei Brand verletzt

Feuerwehr löscht Flammen in Dulsberg

Schnelles Handeln verhindert Übergreifen

Polizei ermittelt Brandursache Mehr anzeigen In einer Wohnung in Hamburg-Dulsberg war es in der Nacht zu Freitag zu einem Feuer gekommen. © NEWS5 / René Schröder Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr in die Mülhäuser Straße gerufen worden. Als sie dort eintrafen, standen zwei Räume einer Wohnung im dritten Obergeschoss bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen aus den Fenstern. Eine Person hatte sich selbstständig ins Freie retten können, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung. Eigentlich sollte sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, doch sie verweigerte den Transport. Hamburg Feuerwehreinsatz Clubhaus steht in Flammen: Starker Rauch behindert Löscharbeiten Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen durch den Hausflur von innen und über eine Drehleiter von außen. Durch das schnelle Handeln konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Während des Einsatzes war die Mülhäuser Straße voll gesperrt.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder