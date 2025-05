20.05.2025 09:58 Großeinsatz durch Salzsäure-Leck in Hammerbrook

Am Montagabend kam es in einer Fabrik in Hammerbrook zu einem Salzsäure-Austritt. Die Feuerwehr Hamburg rückte mit speziellen Chemikalienschutzanzügen an.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Am Montagabend kam es in einer Fabrik in Hammerbrook zu einem Salzsäure-Austritt. Die Feuerwehr Hamburg rückte mit speziellen Chemikalienschutzanzügen an. Die Salzsäure trat auf einem Betriebsgelände in der Straße Grüner Deich aus. © Christoph Seemann/HamburgNews Mitarbeiter des Unternehmens hatten gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Rund 70 Einsatzkräfte eilten zur betroffenen Fabrik. Die Polizei sperrte die umliegenden Straßen und rief die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die speziell auf solche Fälle vorbereitete Technik- und Umweltschutzwache konnte die Leckage schließen, die stark ätzende Flüssigkeit wurde in Fässer umgepumpt und entsorgt. Verletzt wurde bei dem Gefahrguteinsatz niemand, auch die Umwelt wurde vor Schaden bewahrt. "Das Betriebsgelände ist für solche Situationen gewappnet. Die Säure ist nicht ins Grundwasser gelangt", sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24. Die Polizei Hamburg informierte auf X über den Einsatz: Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die Straßensperrungen wurden am Dienstagmorgen wieder aufgehoben, wie die Polizei auf X meldete.

Titelfoto: Christoph Seemann/HamburgNews