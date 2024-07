24.07.2024 06:22 Hausanbau in Flammen: Frau bei Feuer in Hamburg verletzt!

In Hamburg-Finkenwerder ist am späten Dienstagabend ein Hausanbau in Flammen aufgegangen. Eine Frau wurde verletzt.

Hamburg - In Hamburg-Finkenwerder ist am späten Dienstagabend ein Hausanbau in Flammen aufgegangen. Eine Frau wurde verletzt. Das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. © Christoph Seemann / Hamburg News Gegen 23.55 Uhr brannte der fünf mal sechs Meter große Anbau schon in voller Ausdehnung, teilte ein Sprecher der Feuerwehr TAG24 auf Nachfrage mit. Da dieser, vermutlich eine Garage, direkt an ein Einfamilienhaus angebaut war, "lief das Feuer in die Dachhaut". Glücklicherweise konnte durch das sofortige Ablöschen und Kühlen eine Ausbreitung des Feuers auf das Wohnhaus noch verhindert werden. Vier Personen konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Eine Frau sei jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 2 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Einfamilienhaus sei nach wie vor bewohnbar.

