06.07.2025 09:51 Mehrere Autos im Norden ausgebrannt: War es Brandstiftung?

In Altona brannten in der Nacht zu Sonntag vier Autos in einem Innenhof. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Von Tobias Bruns

Hamburg - In Altona brannten in der Nacht zu Sonntag vier Autos in einem Innenhof. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Porsche, zwei BMW und Mercedes betroffen.

Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

20 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. © NEWS5 / Fabian Höfig Um kurz vor 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in einem Innenhof im Lawaetzweg vier Autos brannten. Betroffen war ein Porsche, zwei BMW und ein Mercedes, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht ermittelt werden. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist nun Teil der Ermittlungsarbeit. Laut Reporter vor Ort habe der Mercedes zwei Parkbuchten entfernt von den anderen Autos gestanden, was gegen ein zufälliges Übergreifen der Flammen sprechen würde. Die Polizei hat den Tatort für die Ermittlungen beschlagnahmt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf Wohnhäuser und weitere Fahrzeuge verhindern. Der Lawaetzweg musste bis 4.40 Uhr gesperrt werden.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig