03.04.2023 11:19 Meterhohe Rauchsäule! Pizzeria geht in Flammen auf

Eine Pizzeria in Hamburg-Neugraben ist am Montagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Lara Westphal

Hamburg – Großeinsatz für die Feuerwehr! Eine Pizzeria in Hamburg-Neugraben ist am Montagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Rauchsäule war bereits von weitem sichtbar. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie die Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde der Brand in der Pizzeria Atoll in der Cuxhavener Straße Ecke Bahnhofstraße gegen 6.36 Uhr gemeldet. Der Dachstuhl stand in Flammen, dichter Rauch drang auf die Straße. Bereits bei der Anfahrt wurde noch einmal Verstärkung angefordert. Ein Großaufgebot von mehr als 60 Einsatzkräften rückte daraufhin an, um das Feuer zu bekämpfen - mit Erfolg. "Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Hamburg konnte das Ausbrennen des kompletten Dachstuhls verhindert werden", so ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr twitterte: Laut des Sprechers wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

