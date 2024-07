Historisches Gebäude brennt nieder: Feuerwehrmann verletzt

Hamburg – Ein Feuer in einem historischen Gebäude in Hamburg-Harburg hat laut Feuerwehr einen hohen Sachschaden angerichtet. Die Einsatzkräfte sprechen von einem Totalschaden.

In dem historischen Gebäude, in dem sich das Restaurant Caspari befindet, ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. © Lenthe-Medien

Bei den Löscharbeiten in der Nacht sei außerdem ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Laut TAG24-Informationen soll er mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus gekommen sein.

Gegen 23.20 Uhr war das Feuer in dem historischen Gebäude in der Lämmertwiete ausgebrochen. In dem Haus befindet sich das häufig gut besuchte Restaurant Caspari.

Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Personen in dem als Restaurant genutzten Gebäude aufgehalten.