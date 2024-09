19.09.2024 08:51 Mann geht auf Feier, plötzlich steht sein Mercedes-SUV in Flammen

In Hamburg-Neuallermöhe ist am Mittwochabend ein Mercedes-SUV in Flammen aufgegangen. Der Besitzer war auf einer Feier und hörte einen lauten Knall.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großer Schock für einen Autobesitzer in Hamburg-Neuallermöhe! Am Mittwochabend war der Mann auf einer Feier, während draußen vor der Tür sein Mercedes Benz GLE plötzlich in Flammen aufging. Ein Mercedes Benz GLE brannte in Hamburg-Neuallermöhe vollständig aus. © HamburgNews/Christoph Seemann Ein lauter Knall hatte ihn auf die Situation aufmerksam gemacht. Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, stand der Wagen bereits in Vollbrand, als die Rettungskräfte gegen 22.36 Uhr am Fanny-Lewald-Ring eintrafen. Die Flammen hatten da bereits auf einen daneben parkenden VW Golf übergegriffen. Dieser wurde ebenfalls beschädigt. Laut Polizei war der Mercedes derzeit aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Zudem konnten keine verdächtigen Personen beobachtet werden. Für die Löscharbeiten musste der Fanny-Lewald-Ring bis 23.30 Uhr gesperrt werden.



