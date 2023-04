08.04.2023 10:56 Müllcontainer in Flammen: Ist ein Brandstifer am Werk?

Bereits mehrfach standen in jüngerer Vergangenheit Müllcontainer im Hamburger Osten in Flammen. Auch in der Nacht zu Sonnabend. Ist ein Feuerteufel am Werk?

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Im Hamburger Osten kommt es immer wieder zu Feuerwehreinsätzen, oft wegen in Flammen stehender Müllcontainer. Besonders betroffen ist der Stadtteil Billstedt und die dortige Großwohnsiedlung Mümmelmannsberg. Auch in der Nacht zum Sonnabend hat es dort wieder gebrannt. Ist ein Feuerteufel unterwegs? Auch in der Nacht auf Karsamstag brannten in Mümmelmannsberg wieder Müllcontainer. In der Vergangenheit war es in der Region bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen gekommen. © Lars Ebner Gemeldet wurden die Brände gegen 1 Uhr in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag aus der Straße "Strietkoppel." Dort waren in unmittelbarer Nähe zu einem Mehrfamilienhaus mehrere Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Zwar konnte die Feuerwehr Hamburg den Brand löschen, auch verletzt wurde niemand. Dass es immer wieder zu Bränden dieser Art in der Region kommt, beschäftigt jedoch mittlerweile die Kriminalpolizei. Die Polizei prüft, ob die verschiedenen Vorfälle der letzten Zeit in Zusammenhang stehen.

Titelfoto: Lars Ebner