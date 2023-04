Nach Zwischenfall auf Hamburger Dom: Ursache für stehengebliebenes Fahrgeschäft steht fest

Rettungskräfte auf dem Hamburger Dom. © Christoph Seemann

Nach einer spektakulären Rettungsaktion von sechs Menschen aus einem Fahrgeschäft auf dem Hamburger Frühlingsdom ist die Ursache des Zwischenfalls offenbar geklärt. Das Gerät hatte einen Getriebeschaden, wie der Betreiber am Dienstag sagte. Es sollte zur Reparatur in die Niederlande gebracht werden. Der Betreiber hofft, dass es am Mittwoch repariert ist und dann wieder aufgebaut werden kann.

Die Wirtschaftsbehörde als Veranstalter teilte mit, geplant sei, das Fahrgeschäft nach der Reparatur wieder auf dem Dom in Betrieb zu nehmen. Ob eine erneute TÜV-Prüfung notwendig ist, stehe nach den Reparaturarbeiten fest. Ein Getriebeschaden sei ein Defekt, der durchaus vorkommen könne. "Es ist kein außergewöhnlicher Vorfall und alle Sicherheitsvorkehrungen haben wie vorgesehen gegriffen."

Die Behörde betonte, die Sicherheit der Gäste auf dem Dom habe höchste Priorität. "Vor dem Start jeder Dom-Veranstaltung wird unter anderem jedes einzelne Fahrgeschäft vom TÜV geprüft und freigegeben."

Es habe durch den Ausfall am Montag zu keiner Zeit eine größere Gefahr bestanden. Der Ausfall sei jedoch noch einmal Anlass genau zu prüfen, "wie es dazu kommen konnte und um die Sicherheit weiter zu verbessern".