Person stirbt bei Feuer, ein Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona ist eine Person verstorben.

Von Nora Petig

Hamburg - Bei einem Feuer in Hamburg-Altona ist eine Person verstorben. Zahlreiche Feuerwehrleute waren in der Nacht zum Sonntag vor Ort. Der Einsatz dauerte am Morgen noch an. © Christoph Seemann / Hamburg News Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, brannte gegen 2.23 Uhr eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Thadenstraße aus. Insgesamt konnten sechs Personen mit einer Drehleiter und auch über das Treppenhaus gerettet werden. Darunter auch ein Mann, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus der Wohnung in eine Spezialklinik nach Boberg gebracht wurde. Hamburg Feuerwehreinsatz Tannenbaum fängt Feuer: Bewohner will löschen und verbrennt sich schwer Eine zweite Person konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden, so der Sprecher. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 83 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst rund vier Stunden im Einsatz.

